ОТРИМАНИ ШВЕТОЧНИ КОНЦЕРТ У НОВИМ ОРАХОВЕ

НОВЕ ОРАХОВО- У Новим Орахове вчера, 12. мая з нагоди означованя ювилею 73. рочнїци од приселєня Руснацох до Нового Орахова и 72. рочнїци од снованя КУД „Петро Кузмяк” у Руским доме отримани Шветочни концерт на котрим участвовали члени шицких секцийох Дружтва, як и госци – члени Драмско-литературного здруженя „Ґраца Янош” зоз Нового Орахова и госци зоз Прешова зоз Републики Словацкей.

Програму отворела предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Тат’яна Дудаш котра на руским, сербским и мадярским язику привитала присутних. Публику и госцох поздравели и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, представитель Союзу Руснацох и Українцох Велимир Паплацко, як и госцинска зоз Прешова Гелена Ямрошкович.

Длугорочни член КУД „Петро Кузмяк” Владимир Маґоч пречитал реферат о приселєню Руснацох до Нового Орахова, а потим почала богата културно-уметнїца програма у котрей уживала числена публика. Нащивителє одпатрели 11 точки на котрих було танци, рецитациї, музични точки и єдна драмска сличка през котру ше публика здогадла як то дакеди було на прадкох у Руснацох.

Шветочномум концерту присуствовали и членїца НС Руснацох и народна посланїца Олена Папуґа, як и Яким Винаї тиж член НС Руснацох. Попри тим програми присуствовал и предсидатель Совиту Месней заєднїци Нове Орахово Йожеф Фекеч.

По законченю програми веселе друженє зоз музику предлужене у просторийох Руского дому.

