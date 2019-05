ДОДЗЕЛЄНИ ДИПЛОМИ ШКОЛЯРОМ У СРИМЕ

ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї вчера, 12. мая Дружтво за руски язик, литературу и културу отримало прогодну програму на котрей придати дипломи и кнїжки школяром хтори наградзени на литературним и подобовим конкурсу у рамикох 28. „Дньох Миколи М. Кочиша“.

За литературни роботи наградзени пецеро школяре з основних школох „Бранко Радичевич“ и „Сримски фронт“ зоз Шиду и Бачинцох, а тиж наградзена и єдна подобова робота у предшколским возросту з Бачинцох и два зоз основней школи зоз Шиду.

Секретар Дружтва, Ирина Папуґа з тей нагоди придала диплому и кнїжку хтору освоєл Давид Гирйоватий, школяр шестей класи у ОШ „Бранко Радишевич” зоз Шиду на Медзиокружним змаганю з руского язика и язичней култури хторе отримане у Коцуре. Наградзени школяре пречитали свойо твори и приказани их подобово роботи.

Як визначела Папуґова, нови литературно-подобови конкурс будзе пошвецени учительови и писательови Михайлови Ковачови з нагоди означованя 110. рочнїци од його народзеня, а у Бачинцох у септембру будзе означена 90. рочнїца од народзеня ґлумца и режисера Драґутина Драґена Колєсара.

На програми спред Народней библиотеки „Симеон Пищевич” була и директорка Славица Враничич и Велинак Масал Античевич.

