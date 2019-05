УСПИХ КЕРЕСТУРСКИХ ШКОЛЯРОХ НА ЗМАГАНЮ ЗОЗ ТРАНСПОРТУ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Два школярки керестурскей ОШ ,,Петро Кузмяк” – Даница Плавшич и Уна Планчак, соботу, 11. мая, освоєли перши места на Окружним змаганю ,,Цо знаш о транспорту” зоз технїчного образованя хторе отримане у ОШ ,,Иса Баїч” у Кули.

Хлапци и дзивчата ше змагали окреме, у двох катеґорийох: младши, (од 10 до 12 роки) и старши (од 13 до 15 роки). Керестурска школа мала представнїка у каждей катеґориї. У катеґориї младших хлапцох, од осем учашнїкох, Алекса Ґолубович завжал 2. место, а у катеґориї старших хлапцох, тиж спомедзи осем учашнїкох, 2. место освоєл Ґлориян Штранґар. Медзи дзивчатами, у младшей ґрупи, од осем змагателькох, 1. место освоєла Даница Плавшич, док 2. место припадло Елени Шомодї. У старшей ґрупи, спомедзи тиж осем змагателькох, 1. место завжала Уна Планчак.

На змаганю участвовали 32 школяре, побиднїки зоз Општинских змаганьох зоз Кули, Оджаку, Зомбора и Апатину, а керестурских школярох за змаганє пририхтал їх наставнїк Технїчного образованя Зденко Шомодї.

На Републичне змаганє, хторе ше отрима 24. и 25. мая у гали ,,Пионир” у Беоґрадзе, пойду штверо школяре зоз кулскей општини, першопласовани зоз каждей катеґориї, а з керестурскей школи то Даница Плавшич и Уна Планчак.

После Републичного змаганя, штверо найлєпши школяре зоз младшей катеоґриї (двоме хлапци и два дзивчата), буду мац нагоду пласовац ше на Европске змаганє, хторе ше отрима початком септембра у Женеви. З керестурскей школи, тоту нагоду будзе мац Даница Плавшич, хтора у Беоґрадзе процив себе будзе мац 25 побиднїци Окружних змаганьох зоз цалей Сербиї.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)