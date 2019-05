Будучносц под знаком питаня

Женски рукометни клуб „Русин” основани и реґистровани давного 25. авґуста 1983. року у Зомборе. Тедишнї Управни одбор Рукометного клуба на место першого тренера вибрал Янка Хому, професора ґеоґрафиї, а познєйше и директора ОШ и Ґимназиї „Петро Кузмяк”, хтори ше на месце тренера затримал полни 31 рок. У периодзе од коло 30 рокох, през ЖРК „прешло” вецей як 300 дзивчата, а Хома зоз ЖРК-ом обишол цалу Войводину, вецей раз участвовали на змаганьох у Словацкей, шоровали ше велї побиди, награди и припознаня.

Здогаднїме, наша найпознатша и найуспишнєйша рукометашка хтора свою спортску кариєру розпочала праве у ЖРК ,,Русин” була и Злата Паплацко. Паплацкова два роки бавела за Русин на позициї ґолмана, кед ю на турнире у Кисачу, замерковал тренер зоз Темерину. Участвовала на вецей Европских першенствох, а єй найвекши успих вшелїяк Шветове першенство у рукомету за жени отримане у Италиї 2001. року кед зоз Репрезентацию СР Югославиї освоєла бронзову медалю.

Тедишнї предсидатель ЖРК-у, Янко Хома, 2014. року ше пре приватни причини поцагує зоз Кулбу, а на його место приходзи Мирко Папуґа, водзи тот Клуб два сезони, медзитим 2016. року, тиж пре приватни причини, напущує Клуб.

ПРОБЛЕМИ З ТРЕНЕРАМИ И ПРЕДПИСАНЯМИ

Важне надпомнуц и тото же хлопски и женски рукомет ,,Русин” творя єден Клуб. Тот клуб у Аґенциї за привредни реґистри реґистровани на Звонка Планчака и Владислава Салака. Клуби маю подобни ,,третман” як и фирми, цо значи же муша функционовац по одредзених правних законох, маю свойого кнїжководителя, конкурую на конкурси, оправдую достати средства итд.

– Кед ши заступнїк єдного клубу, як цо я, постої велька одвичательносц. Препущиц финансиї и вельку часц обовязкох – нє мала ствар. До такей особи треба мац надосц довирия, треба мац порозуменя и добру комуникацию. После Папуґи, єдну сезону Клуб ше нє змагал, а 2016. року приходза ґу нам пар людзе зоз валалу, зоз идею же би любели ознова уключиц Клуб до лиґи. Орґанизовали єден приятельски турнир у Керестуре, досц успишно, позберали надосц людзох, приведли спонзорох и шицко нагадовало же вони буду мац моци отримац тот клуб. Понукнул сом им помоц коло паперох, а їм сом препущел пенєж и орґанизацию змаганьох, понеже сом и так мал превельо обовязки у хлапцовскей екипи – гвари Звонко Планчак, предсидатель Рукометного клубу ,,Русин”.

Гоч хлопски и женски рукометни клуб припадаю єдному Клубу, хлопски РК у такей предносци же ше змага у 3. лиґи, односно, лиґи хтора вецей обрацена ґу аматеризму. Тота лиґа локална, бави ше на уровню Бачкей, а вецей порозуменя маю и компетентни.

– При дзивчатох тота лиґа нє иснує, понеже у Войводини таки клуби нєт досц, та дзивчата примушени змагац ше у 2. лиґи. Тота лиґа озбильнєйша, векша є, и бави ше по цалей Войводини. Єст вецей професионализму, за єй иснованє треба мац тренера, а муша ше плациц и рижни допущеня, лиценци, реґистрациї, пререґистрациї, котизациї итд – гварел Планчак.

З оглядом на тото же општина Кула спонзорує лєм сениорски спорт, дзивчата ше мушели змагац у лиґи за одроснутих же би достали средства за змаганя. Понеже дзепоєдни старши бавячки напущели Клуб, або прешли бавиц даґдзе индзей, дзивчата Русина пре вельке число пораженьох на змаганьох, кус по кус, трацели ентузиязем и дзеку за бавеньом.

– Младши дзеци сом нє могла пририхтовац за 2. лиґу, понеже то за нїх барз вельки крочай. Тиж, при дзивчатох була присутна нєзаинтересованосц и безвольносц за бавеньом, а случовало ше и же зме ше нє могли назберац анї за одход на змаганє. Я робела, и часто сом нє могла достац шлєбодни дзень, та зме нє раз пре тото же дзивчата иду без тренера на змаганє, доставали пенєжни кари од пар тисячи динари. У такей ситуациї, єдине ришенє було виступиц зоз лиґи – толкує Сабина Планчак, лиценцирани тренер за рукомет.

ПЕНЄЖНА КАРА

У тей хвильки найвекши проблем РК ,,Русин” то же дзивчата одустали у полусезони, та прето ушлїдзела пенєжна кара од 40 000 динари, а назберали ше и рижни длуства од коло 15 000 динари. Понеже и хлопски и женски рукометни клуб творя єден клуб, пенєжна кара муши буц виплацена, бо вона по автоматизме заш лєм будзе преруцена хлопскому рукометному Клубу.

– Инициялна казна за виступанє зоз лиґи, по правилнїку Рукометного союзу Войводини (РСВ) може буц и до 250 000 дин. Медзитим, директорка 2. лиґи и секретар РСВ-а, нашли порозуменя за наш проблем и понукли ришенє же би ше виплацело минималну кару од 40 000 динари – толкує предсидатель РК ,,Русин” Звонко Планчак наглашуюци же окрем тих пенєжних карох хтори Клуб достал, проблем бул и у тим же остатнї час општина Кула пожнї зоз виплацованьом средствох.

– Скорей зме од Општини средства доставали найпознєйше до конца априла, початка мая, и до того периоду зме шпоровали клубски пенєж. Медзитим, прешлого року зме од Општини средства достали аж концом авґуста, а то за нас було барз позно. Трошки хтори зме мали у хлопским и женским Клубу давали Сабина и я зоз своєй кишенки. То наисце превелька жертва, одвичательносц, а дакус и стрес. Людзе муша похопиц же ми лєм аматере, у Клубу волонтираме, свойо услуги нє наплацуєме, трошиме свой час и робиме найлєпше як можеме. Єдноставно, придзе дакеди период кед нє мож вецей ,,поцагнуц”, кед свойо особни приоритети мушиш положиц опрез клубских, а праве то ше случело Сабини и ЖРК-у – бешедує Планчак.

ЧЕЖКИ ПЕРИОД ЗА РУКОМЕТАШКИ

Но, Женски рукометни клуб нє єдини хтори ше престава змагац, понеже, як гвари дакедишнї, длугорочни предсидатель того Клубу Янко Хома, у Заходно-бачким округу велї ЖРК-и загашени.

– Перши и основни проблем тот же дзеци єст вше менєй. Нє шицки дзеци талантовани за спорт, а нє каждого анї интересує праве рукомет. Рукомет заш лєм кус „грубши” спорт, єст у нїм надосц калїченя, витхнуца плєца, директного контакту медзи бавячами и вироятно же то дзивчатом нє таке цикаве. З другого боку, дзеци треба мотивовац, зоз тренинґох и одходох на змаганя направиц єдну файту друженя, розваги, же би дзеци сам спорт нє доживйовали як даяку терху, обовязку… И критериюми у рукомету пооштрени, пенєжни кари вельки, а дзеля ше часто пре даяки дробнїци. Нам ше случело же зме достали пенєжну кару прето же ше єдней бавячки, под час змаганя, одквачело число зоз спортского дресу – гварел Янко Хома.

И попри тим же ше Женски рукометни клуб нє будзе змагац, спортски можлївосци за дзивчата нє зменшани. Дзивчата хтори любя рукомет, можу ше за ньго опредзелїц и далєй, понеже ше уж даскельо роки у керестурскей школскей сали отримую тренинґи ЖРК-у ,,Диронь”.

Интересантне спомнуц и тото же до Керестура пришол и Женски одбойкашски клуб „Гайдук” зоз Кули, зоз цильом же би ше тот спорт понукнул дзивчатом у валалє. Найважнєйше же понукнуца и алтернативи єст, а кельо тота файта спорту зацикави младих, укаже ше у наиходзацим периодзе.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)