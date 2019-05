ОФК „БАЧИНЦИ” ПОБЕДЗЕЛ У ГОСЦОХ

ШИД – У 18. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, на дербию у Беркасове „Сримец” победзел „Ердевик 2017” зозб резиултатом 1:0. На госцованю у сушедним Ґибарцу, фодбалере ОФК „Бачинци” нєсподзивали и победзели домашнїх зоз 5:3, а „Єдинство” у Люби победзело „Єдноту” зоз Шиду зоз 3:2.

На таблїчки „Сримец” перши зоз 49 бодами, „Єднота” друга ма 40, а „Бачинци” осми зоз скромнима 20 бодами.

У 19. колє на идуцу нєдзелю „Омладинєц” у Батровцох дочека „Сримец”, ОФК „Бачинци” дома буду бавиц процив ОФК Бинґула, а „Єднота” на домашнїм терену будзе бавиц зоз „Єдинством” зоз Моровичу.

