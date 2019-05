ИСКРИ ЛЄМ ЄДЕН БОД У НОВИМ КНЕЖЕВЦУ

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” зоз Коцура у рамикох 25. кола Подрученей лиґи Суботица, всоботу 11. мая у Новим Кнежевцу одбавела нєришено. ФК „Обилич” – ФК „Искра” 2:2 (1:0). Ґоли за Искру дали: Зоран Сердар и Жарко Родич.

Фодбалере Искри после першого полчасу мали предносц од 1:0, медзитим нє витримали зачувац предносц по конєц, так же у тим колє екипи подзелєли боди.

После 25 одбавени кола Искра и далєй на другим месце на таблїчки, а ма вкупно освоєни 55 боди. Шлїдуюце змаганє Искра будзе бавиц уж на стреду понеже на програми позарядове коло. У Коцуре будзе госцовац екипа „Препород” зоз Нового Жеднику, а змаганє почнє на 17 годзин.

