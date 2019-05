РУСИН ПОРАЖЕНИ У КУЛИ

КУЛА – У 26. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор ФК „Русин” одбавел змаганє процив ФК „Кула” у Кули. ФК „Кула” – ФК „Русин” 2:1 (1:1).

Змаганє на котрим ше обчековала побида Русину по конєц резултовало зоз побиду домашнїх. За Русин єдини ґол посцигнул Малацко, вшелїяк же остали велї нєвитворени нагоди за ґол у екипи Русину, медзитим остава наздаванє же идуце змаганє керестурска екипа дочека дома у лєпшей форми.

Русин затримал штварту позицию на таблїчки зоз 44 боди, затераз ма 13 побиди, пейц змаганя одбавени з нєришеним резултатом и осем пораженя., У идуцим колє Русин угосци дома на Ярашу ФК „Полет” зоз зоз Сивцу котри на 14 месце на таблїчки.

