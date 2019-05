РУКОМЕТАШЕ РУСИНУ ПОРАЖЕНИ ОД ЕКИПИ ЗОЗ ЗОМБОРУ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше Русину процив першопласованого РК ,,Зомбор”, соботу, 11. мая у 12. колє Рукометней лиґи сивер,,Сивер”, страцели зоз резултатом 24:34 (13:16). Змаганє одбавене у Спортскей гали у Зомборе, пред коло 50 патрачох.

За Русин бавели – Пирожек, Стойков, Боянович (2), Тома (1), Гербут (5), Югик (8), Виславски, Мудри В, Салак (4), Дюрко, Варґа (1), Микита (1), Мудри М. (2) и Надь.

После того змаганя, екипа Русину ше находзи на другим месце на таблїчки зоз 19 бодами, дзе после дванац одбавених змаганьох маю зазначени дзевец побиди, два пораженя и єден нєришени резултат.

