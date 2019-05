РУКОМЕТАШКИ З ДИРОНЬСКЕЙ ЕКИПИ ПЕРШИ У ЛИҐИ

ДИРОНЬ – Внєдзелю, 12. мая у Дироню бул отримани финални турнир у рукомету Першей лиґи Войводини Ж12, за бавячки до 12 роки, родзени 2006. року и младши, у сезони 2018/2019. Змагали ше по два екипи зоз каждей з трох ґрупох у Лиґи.

Побиднїки зоз ґрупи, екипи зоз Дироню, „Войводина” зоз Нового Саду и зоз Долова ше змагали за перши три места, а екипи „Раднички” зоз Шиду, „Словен 2” зоз Руми и Црепая ше змагали за пласман од 4. по 6. место.

Рукометашки з Дироню однєсли два убедлїви побиди, дзекуюци котрим освоєли перше место, и на тот способ закончели успишну сезону як перши у Войводини. У дироньскей екипи єст и дзевец дзивчата зоз Руского Керестура – Кяра Будински, Хана Будински, Аня Симич. Емина Няради, Маряна Сивч, Саня Кандрач и Єлена Фейди котри бавели на турниру, а пре приватни причини нє бавели, а членїци побиднїцкей екипи Даница Плавшич и Емилия Мудри.

Екипа Дироню першу побиду на турниру зазначела процив „Войводини” з резултатом 9:5, а другу процив Долова з резултатом 9:7. Мож повесц же друге змаганє процив младих рукометашкох з Долова було релативно напарте, понеже обидва екипи мали исти шанси за перши пласман, з оглядом же и Долово победзело „Войводину”.

После шицких одбавених змаганьох, Диронь першопласовани, друге место завжали рукометашки з Долова, треце „Войводина”, штварте Црепая, пияте екипа „Словен 2”, шесте „Раднички”.

Тренер дироньскей екипи, Керестурец Славко Надь визначел квалитетне и фер бависко домашнєй екипи на турниру, а як потолковал перши пласман и обчековали.

По законченю турнира, першим тром екипом, погар и медалї уручел член Општинскей ради задлужени за спорт општини Оджак, Небойша Николич.

