ЕДУКАТИВНЕ ДРУЖЕНЄ ЗА МЛАДИХ И ДЗЕЦИ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци за єдинство Руху фоколару зоз Беоґраду, Бечею, Сенти, Суботици и Керестура, стретли ше на духовно-спортским стретнуцу у Руским Керестуре 12. мая у просторийох Каритасу.

Член Руху фоколару и волонтер Каритасу Дане Макаї зоз Керестура визначел же то значни проєкт котри порушали Зєдинєни нациї.

– Окрем спорта и дзепоєдних других активносцох за розвагу дзецох, бешедуєме и о значним проєкту хтори порушала орґанизация Зєдинєних нацийох за поживу и польопривреду (ФАО), хтори ше вола „Нула гладу”. Циль акциї же би гладу у щвеце по 2030. рок нє було.

Вецей як 50 дзеци и млади од 9 по 17 роки на нєдзельовим стретнуцу мали нагоду дознац ширшу слику о ситуациї у швеце, през податки же кельо єст гладних по других жемох и реґийох, як мож зачувац природне окруженє през еколоґийни роботнї, та полєпшац и костирнє дзецох, як трошиц и нє розруцовац нє лєм єдзенє, алє и воду и др.

