ВЕКШИНА ШЕ ПЛАСОВАЛА НА ЗОНСКУ СМОТРУ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Општинска смотра музичней и фолклорней творчосци отримана по 59. раз внєдзелю 12. мая у Велькей сали Дома култури Руски Керестур, а на нєй участвовали представителє културно-уметнїцких дружтвох зоз општини Кула.

На смотри наступели аматере Дома култури Сивец, Дома култури Червинка, РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, КУД ґусларох „Марко Милянов” зоз Кули, Мадярски културни центер „Непкер” зоз Кули, Мадярске културне дружтво „Йожеф Атила” зоз Червинки, КУД „Дурмитор” зоз Кули, КУД „Иван Сенюк” зоз Кули, КУД „Кошут Лайош” зоз Крущичу и домашнї Дом Култури Руски Керестур.

Орґанизатор и домашнї Општинскей смотри були Културно-просвитна заєднїца Кула и Дом култури Руски Керестур, покровитель Општина Кула, а селектор хореоґраф Любомир Вуйчин зоз Вербасу.

По законченю наступох, селектор виражел задовольство зоз квалитетом ґрупох котри наступели на смотри, та скоро шицки виводзаче прешли на Зонску смотру котра ше отрима 25 мая у Червинки.

