У ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ „ЛАЗА КОСТИЧ” У БЕОҐРАДЗЕ ПРЕДСТАВЕНИ РУСНАЦИ

БЕОҐРАД – Школяр осмей класи Основней школи „Лаза Костич” у Новим Беоґрадзе, прешлого тижня на годзини сербского язика, Мартин Сивч, своїм парняком представел Руснацох.

Вон на инициятиву своєй наставнїци сербского язика Ясмини Єлисавчич направел пано, на хтори положел шицки найважнєйши информациї о Руснацох и на годзини их презентовал, шицко з цильом же би школяре були лєпше информовани о Руснацох, а насампредз же би знали же у Сербиї жию и Руснаци.

– Похасновал сом податки зоз сайтох Националного совиту рускей националней меншини, Завода за културу войводянских Руснацох и Википедиї, о тим одкаль ше Руснаци приселєли до тих крайох, яки маме язик, яка нам азбука, кеди маме Националне швето, яки маме национални символи, яка нам гимна, хтори маме медиї, установи и фестивали – гутори Мартин Сивч.

Вон гвари же школяре у класи з вельку увагу слухали о Руснацох и же пано будзе зарамиковани и виложени у голу школи. Иншак у тей школи єст тисяч школярох, а медзи нїма и тройо Руснаци, попри Мартина ту и його шестра Ема и єй пайташка.

