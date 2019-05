ДВА МЕСТА НА РЕПУБЛИЧНИМ ЗОЗ СЕРБСКОГО

НОВИ САД – Школярки седмей класи рускокерестурскей ОШ „Петро Кузмяк”, Ребека Семан освоєла друге, а Милица Малинович треце место на Републичним змаганю зоз сербскоги язика як нємацеринского хтoре отримане внєдзелю, 12. мая у Новим Садзе у ОШ „Соня Маринкович”.

Вкупно ше змагали 120-еро школяре зоз седмих и осмих класох а з керестурскей Школи участвовала и Уна Планчак хторей хибело пол бода до места, а з осмей класи Олеся Папуґа, София Семан, Мая Ерделї и Анастазия Надь хтори освоєли по 14 боди од 20 можлївох.

По словох їх наставнїци Мариї Балїнт, то добри резултат понеже тести були барз чежки, скоро як за школярох котрим сербски мацерински язик и глєдали применьованє функционалного знаня цо школяре тих класох ище нє робя по програмох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)