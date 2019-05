ПОЧАЛ ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС ДО ПЕРШЕЙ КЛАСИ ОСНОВНЕЙ ШКОЛИ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до першей класи Основней школи ,,Петро Кузмяк” почал нєшка, а будзе тирвац по стреду 15. май. Упис тирва од 8 по 10 годзин, а можу ше уписац дзеци народзени од 1. марца 2012. по 28.фебруар 2013. року.

У керестурским оддзелєню ПУ „Бамби” єст 34 дзеци того возросту хтори закончую пририхтуюцу предшколску програму, та ше обчекує же ше число дзецох при упису нє будзе меняц.

Од того року, дзеци ше уписує до информативней системи еУпис хтори родичох ошлєбодзує обовязки же би виберали и ношели на упис вивод з матичней кнїжки народзених и доказ о месту пребуваня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)