Будзе ше софинансовац процивкаменцова защита

КУЛА – Вовторок, 14. мая у Кули була отримана схадзка Општинскей ради на котрей принєшени даскельо значни одлуки, насампредз согласносци на вименки у буджету месних заєднїцох, алє попри шицким и одлука о софинансованю процивкаменцовей защити у наступней сезони.

Зоз схадзку предшедовал предисдатель Општини Кула Дамян Милянич, перше утвердзени предклад Ришеня о утвердзованю дохторох медицини котри буду задлужени за фахове утвердзованє часу и причини шмерци звонка здравствених установох, цо ше далєй прешлїдзи на гласанє и розпатранє до СО.

Потим дата согласносц на вименки буджетох месних заєднїцох – Горнї город Кула, Долнї город Кула, Крущич, Червинка, Нова Червинка, Руски Керестур и Сивец за чечуци рок.

Општинска рада принєсла одлуку же буду софинансовац анґажованє особох котри буду окончовац роботу процвикаменцових стрилцох на териториї Општини Кула, цо значи же того року достаню надополнєнє за свою роботу 50 одсто векше як прешлого року.

Анґажман процивкаменцовей служби почал 15. априла и будзе тирвац по 15. октобер 2019. року. За тот рок Општина Кула опредзелєла и дополнююци средства за купованє процивкаменцових ракетох.

