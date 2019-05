КУЛА – Вчера, 15. мая у Кули була отримана перша схадзка Совиту за медзинационални одношеня котру зволал предсидатель Скупштини општини (СО) Кула Велибор Милоїчич.

Совит за медзинационални одношеня Општини Кула ма дзевец членох. Штверо представнїки сербскей националносци – Йово Хайдин з Липару, Миряна Обрадов з Кули, Велько Лукишич з Кули и Радован Ковач з Кули. Спред чарногорскей националней меншини Слободан Баланджич з Кули, а Руснацох будзе заступац Желько Ковач з Руского Керестура. Кристиан Золтан з Кули представнїк мадярскей националней меншини, Українцох Михал Кржачек, а горватскей националней меншини Мира Ґонка. О спомнутим составе принєшена одлука ище пред роком, на схадзки СО Кула 24. априла, алє перша схадзка отримана аж тераз.

За предсидателя Совиту вибрани Йово Хайдин, а за його заменїка Желько Ковач. На схадзки прилапени предклад же за идуцу схадзку будзе потребне пририхтац предклад Дїловнїка о роботи Совиту.

