РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 16. мая з початком на 18 годзин будзе отримана Конститутивна схадзка Роботного цела за спорт котре будзе оформене при новому зволаню Националного совиту рускей националней меншини.

Схадзку зволал предсидатель Роботного цела, а будзе отримана у просторийох Националного совиту у Руским Керестуре.

