Отримане змаганє у рахованю през бависко

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди манифестациї ,,Май мешац математики” у керестурскей ОШ ,,Петро Кузмяк”, вовторок бул отримани квиз ,,Математика през бависко”. У змаганю участвовали школяре пиятих класох зоз ОШ ,,Братство єдинство” зоз Коцура, ОШ ,,Петефи бриґада” зоз Кули и школяре керестурскей ОШ ,,Петро Кузмяк”.

Школяре були подзелєни до трох ґрупох, а кажду ґрупу творели штири члени. Перше место завжали школяре зоз Кули хторих пририхтала наставнїца Славица Мармила, друге место завжали керестурски школяре хторих пририхтала професорка математики Леона Сабо, а треце место припадло школяром зоз Коцура хторих, з тей нагоди, пририхтала наставнїца Николета Папуґа.

Квиз водзели и пририхтали школяре трецей класи керестурскей штреднєй школи Марко Буила, Тереза Будински, Ивана Ґлиґорич, Сара Мармила, Оґнєн Дудаш и Анастасия Козар зоз помоцу їх професорки математики Леони Сабо, а члени жирия були наставнїци – Славица Мармила, Николета Папуґа и директорка керестурскей школи Хелена Пашо Павлович.

На концу квиза, директорка Пашо Павлович, шицким учашнїком подзелєла дипломи и дарунки хтори обезпечела школа.

