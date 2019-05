ШИД – На 51. смотри рецитаторох Сербиї „Поето народu мойого” хтора будзе отримана у Валєве 17. и 18. мая на велькей сцени Центра за културу, општина Шид будзе мац єдного представнїка.

Наступац будзе Петар Алимпиєвич зоз Моровичу при Шиду, школяр Технїчней школи „Никола Тесла“ у Шидзе.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)