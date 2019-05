У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию госцами буду бешедовац о шветочносци установеня Епархиї Святого оца Миколая хтора будзе отримана того викенду у Руским Керестуре.

Паломнїки хтори були на паломнїцтве у Києве и Львове у нєшкайшей емисиї подзеля з патрачами свойо упечатки.

У трецей часци емисиї, хтора пошвецена 86. Медзинародному польопривредному Сайму, буду емитовани розгварки зоз викладачами и вивершним директором.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

