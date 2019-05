Отримани фестивал „Гуцулска родина – 2019”

ЯСИНЯ/УКРАЇНА – У месту Ясиня у Закарпатскей обласци України од 3. по 7. май того року отримани Штварти медзинародни фестивал „Гуцулска родина”. На фестивалу окрем домашнїх групох и ансамблох були присутни и госци зоз Словениї, Словацкей, Польскей и Сербиї.

Фестивал шветочно отворени 3. мая пред Домом култури у Ясинї, одкаль ше формовала колона учашнїкох облєчених до традицийних народних облєчивох, провадзена зоз гуцулскима народнима инструментами.

Програми отримани у Доме култури, и то 3, 4. и 6 мая пред медзинародним жирийом и вельочислену публику. Член жирия бул и представнїк Союзу Руснацох Українцох Сербиї Богдан Виславски, а зоз Сербиї у програми наступели хор ,,Пасторала” зоз Жаблю и солисти зоз КУД „Карпати” з Вербасу.

Хор „Пасторала” на чолє з диригентку Катарину Янкович виведол вецей духовни и сербски народни писнї зоз свойого репертоару, а дует Славко Микитишин и Филип Пронек з музичним провадзеньом Стефана Семянїва, вецей українски и русински писнї котри ше зачували у Войводини.

Внєдзелю група зоз Сербиї нащивела место Рахов, дзе ше сходза Била и Чарна Тиса, потим церкву у Рахове, дзе виведли даскельо духовни и народни писнї.

Зоз организаторами фестивалу бешедоване о можлїм сотруднїцтву надалєй , а медзииншим и нащива ансамблу „Галичанки” з Львова котри заинтересовани наступиц у наших местох у Сербиї, як и дальше сотруднїцтво коло организованя фестивалу у 2020. року.

(Опатрене 36 раз, нєшка 36)