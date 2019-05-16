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Рутенпрес

Отримани фестивал „Гуцулска родина – 2019”

автор бви 16. май 2019

ЯСИНЯ/УКРАЇНА – У месту Ясиня у Закарпатскей обласци України од 3. по 7. май  того року отримани Штварти медзинародни фестивал „Гуцулска родина”. На фестивалу окрем домашнїх групох и ансамблох були присутни и  госци зоз Словениї, Словацкей, Польскей и Сербиї.

Фестивал шветочно отворени 3. мая пред Домом култури у Ясинї, одкаль ше  формовала колона учашнїкох облєчених до традицийних народних облєчивох, провадзена зоз гуцулскима народнима  инструментами.

Програми отримани у Доме култури, и то 3, 4.  и  6  мая пред медзинародним   жирийом  и вельочислену  публику. Член жирия  бул  и  представнїк  Союзу  Руснацох  Українцох Сербиї Богдан Виславски, а зоз Сербиї у програми наступели хор ,,Пасторала” зоз Жаблю и солисти зоз КУД „Карпати” з Вербасу.

Хор „Пасторала” на чолє з диригентку Катарину  Янкович виведол  вецей   духовни и сербски народни писнї  зоз  свойого  репертоару, а  дует Славко Микитишин  и  Филип  Пронек з  музичним  провадзеньом Стефана Семянїва, вецей українски и русински  писнї котри  ше зачували у Войводини.

Внєдзелю група зоз Сербиї нащивела место Рахов, дзе ше сходза Била и Чарна Тиса, потим церкву у Рахове, дзе виведли даскельо духовни и народни писнї.

Зоз организаторами фестивалу бешедоване о можлїм сотруднїцтву надалєй  , а медзииншим и нащива ансамблу „Галичанки” з Львова  котри  заинтересовани  наступиц у наших местох у Сербиї, як и дальше сотруднїцтво коло организованя  фестивалу у 2020. року.

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