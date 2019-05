Уписани 34-еро першокласнїки, шицки до руского оддзелєня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до першей класи Основней школи ,,Петро Кузмяк” закончени вчера, стреду 15. мая. Уписани шицки 34-еро плановани дзеци котри закончели пририхтуюцу предшколску програму у керестурским оддзелєню „Цицибан” Предшколскей установи „Бамби” зоз Кули.

До першей класи ше уписали дзеци котри народзени од 1. марца 2012. по 28.фебруар 2013. року. На основи числа уписаних дзецох буду формовани два оддзелєня зоз руским наставним язиком, понеже ше шицки родичи, ознова, так повесц по треци раз вияшнєли за тот наставни язик.

Од тoго року, по перши раз бул запровадзени електоронски упис першокласнїкох, дзекуюци чому значно поєдноставена процедура родичoм котри нє мушели ношиц вивод зоз матичней кнїжки народзених и доказ о месту пребуваня за дзецко.

(Опатрене 145 раз, нєшка 145)