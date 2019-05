У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацетим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” понука висти з активносцох Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” о тим же Општина будзе финансовац вибудов каплїци на руским теметове у Дюрдьове.

У рубрики „Економия” мож пречитац вецей о 86. Медзинародним польопривредним сайме у Новим Садзе.

„Култура и просвита” пише о Шветочним концерту у Новим Орахове, алє и о участвованю наших аматерох на смотрох, фестивалох, тиж и о тим як коцурски школяре означели дзень своєй школи.

„Мозаїк” читачом представи дебитантох у представи „Гунцут дзивки”, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, и стретнуце зоз Тамару Сеґеди зоз Дюрдьова.

„Духовни живот” зазначел як у Руским Керестуре преславени Кирбай.

Окрем актуалних висткох зоз фодбалских теренох, на „Спорту” пише о Спортских бавискох „Яша Баков” Турниру у лапаню рибох на дуґов на Босуту у Моровичу.

