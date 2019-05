УО ЗКВР розпатрал прияви по Конкурсу

НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох, вчера 15. мая, отримана схадзак Управного одбору тей институциї.

На дньовим шоре найважнєйша точка було одлучованє о розподзельованю средствох по Конкурсу хтори розписал Завод за културу войводянских Руснацох. Конкурс бул розписани за Програму очуваня и пестованя нєматериялного скарбу и Програму сучасней уметнїцкей творчосци. За першу програму опредзелєни средства у суми од 699 998 динари, а за другу 300 000 динари.

По Конкурсу сцигло 32 прияви од вкупно 16 ношительох, алє фахова комисия за бодованє виключела проєкти вецей апликантох прето же документация нє була подполна за апликованє, а тиж так и прето же дзепоєдни проєкти нєодвитую конкурсней вимоги. Члени Управного одбора одлучели же би ше апликантом дал термин од осем дньох же би дополнєли документацию, та прето нє принєшена конєчна одлука о розподзельованю средствох по Конкурсу.

На схадзки розпатрани предклад Орґанизацийного одбору за преславу националного швета Руснацох же би ше нашо швето означовало у Новим Саду. Як було обгрунтоване на схадзки, Нови Сад понука найлєпшу лоґистику за означованє швета, а тиж так средства хтори наменєни за преславу би були рационалнєйше потрошени. Члени Управного одбору предложели же би ше централну манифестацию Дня Руснацох идуцого року отримало у Шиду, а потим у Новим Саду. Пред приношеньом конєчней одлуки Орґанизацийни одбор би требал превериц можлївосци хтори понука реновирани Културни центер у Шидзе. После гласаня нє могло ше принєсц конєчни предклад та ше го пошлє на розпатранє Националному совиту.

