Чежка, алє барз значна побида „Искри“

КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица стреду 15. мая, на одбавене змаганє позарядового коло у котрим коцурска „Искра“ на домашнїм терену дочекала екипу „Препород“ зоз Нового Жеднику и победзела зоз 2:0.

„Искра“ у цеку цалого змаганя була лєпша екипа на терену, алє обидва ґоли посцигла у остатнїх 15 минутох бависка. Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Душан Ваяґич и Тони Иван.

После 26 одбавених кола „Искра“ ше находзи на другим месце на таблїчки и освоєла 58 боди. У шлїдуюцим колу фодбалере „Искри“ буду госцовац у Гайдукове дзе их дочека домашня екипа „Виноґрадар“.

Зоз тоту побиду „Искра“ направела вельки крочай ґу цилю, а то обезпечованє бависка у баражу за пласман до Войводянскей лиґи понеже по конєц сезони остало одбавиц ище 4 кола, а „Искри“ за витворйованє того цилю потребне освоїц лєм 1 бод.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)