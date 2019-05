Нєобчековане пораженє Русину

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 27. колє Подручней фодбалскей лиґи керестурски ФК „Русин” бавел змаганє на домашнїм терену на Ярашу процив екипи ФК „Полет” зоз Сивцу. ФК „Русин” – ФК „Полет” –0:2 (0:0), цо сиґурно резултат яки нєобчековала анї єдна екипа, а найменєй керестурска публика.

За Русин з тей нагоди наступели – Надь Михайло, Жарич, Кочиш Александар, Ланчужанин (Маньош), Надь Боян, Малацко, Саянкович, Будински, Маркович (Боднар), Бранкович (Надь Деян), Кочиш Стефан.

Змаганє почало зоз сиґурносцу же Русин зазначи ище єдну побиду котра так повесц наисце потребна, можебуц нє пре число бодох, алє пре потвердзенє же то екипа котра заслужує место при верху таблїчки. Нажаль, гоч змаганє одбавене релативно мирно, без опомнуцох и инцидентох, госци посцигли два ґоли, и то єден за другим, у 60. и 63. минути бависка.

После того змаганя Русин ше находзи нїжей на таблїчки, ма 44 боди и забера пияте место. На штвартим месце тераз „Герцеґовец” зоз Ґайдобри, треца „Славия” зоз Пиньвиц, друге забера ФК „Крила країни” а перше „Стари ґрад”, обидва зоз Бачкей Паланки.

