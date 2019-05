У Вербаше перша операция укладаня цалосней протези колєна

ВЕРБАС – У Общим шпитаню у Вербаше вовторок 14. мая окончена перша операция укладаня цалосней протези колєна. Пририхтованя за початок такей файти операциї тирвали скоро два роки.

По доставаню шицких потребних согласносцох, формовани тим еминентних фаховцох зоз вецейрочним искуством – прим. др Веселин Боят, др Срдян Радич, др Златко Лаинович и др Милан Милович, специялистох ортопедскей гирурґиї и трауматолоґиї, зробели тоту комплексну процедуру.

Плановане же би ше у Общим шпиталю Вербас каждого вовторку по конєц рока оперовало пациєнтох хторим потребна протеза колєна, виявел за медиї директор др Милан Попов.

На тот способ, Общи шпиталь Вербас постал єден зоз здравствених центрох у хторих ше запровадзує тоту файту операциї, зоз чим ше подзвигує квалитет здравствених услугох хтори на розполаганю гражданом.

