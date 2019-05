КОЦУР – Нєшка у Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре будзе отримана програма котра ше орґанизує у рамикох манифестациї „Ноц музейох”.

Програма почнє на 21 годзину зоз отвераньом вистави котра будзе на тему стародавних святих образох.

Поволую ше шицки заинтересоване гражданє же би нащивели коцурски Етно клуб и присуствовали „Ноци музейох”.

