Орґанизацийни одбор утвердзел програму тогорочного Фестивалу „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Програмного одбору Фестивалу „Червена ружа” була отримана у Доме култури Руски Керестур, вовторок 14. мая, а на нєй утвердзени финални випатрунок и концепт тогорочней програми Фестивалу котри будзе отримани 28. и 29. юния.

Як уж наклада традиция, „Червене пупче” будзе отримане пополадню першого дня, на нїм плановане виводзенє трох нових дзецинских шпиванкох котри сцигли на Конкурс, а ту будзе нагода же би ше дзеци зоз наших местох представели зоз танцами и шпиванками.

„Вечар младих” будзе першого дня, а на нїм буду виведзени пейц нови авторски забавни шпиванки, потим ту и змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас дзе ше приявели два дзивки и двоме леґинє, а шицки учашнїки ше буду змагац и за найлєпши цалосни наступ.

Соботу, 29. юния буду „Одгуки ровнїни” кед наступя културно-уметнїцки дружтва зоз местох дзе ше пестує руска култура.

Попри тих змистох, у рамикох Фестивалу будзе отримани „Керестурски саям” котри орґанизує керестурске Здруженє майстрох и приватних поднїмательох и здруженє женох „Байка”. У Спортскей гали будзе отримани Медзинародни турнир у одбойки, а планована и вистава фотоґрафийох шветовей путнїци Маї Орихан.

