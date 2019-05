РУСКИ КЕРЕСТУР – Други по шоре Мемориялни турнир у фодбалу за младших пионирох „Владимир Малацко Учо” будзе отримани нєшка, 18. мая на стадиону ФК „Русин”. Турнир почнє на 9,30 г, а приявени вкупно 12 екипи.

Бавиц ше будзе у двох катеґорийох – пионире народзени 2007. року и пионире народзени 2008. року. Уход на шицки змаганя безплатни, а спомедзи 12 екипох домашнї Русин буду предстваяц аж три.

