Нєшка „Ноц музейох” у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 18. мая од 16 по 23 г. у керестурским Замоку у орґанизациї Туристичного здруженя Руски Керестур будзе отримана „Ноц музейох”.

З тей нагоди нащивителє годни опатриц музейну збирку у Замку и способ висцельованя рускей посцелї на 16,30 годзин. Пополадню од 17 по 19 г. буду орґанизовани роботнї за дзеци – подобова, кухарска, креативна вистава и роботня школярох ґимназиї зоз биолоґиї и ґеоґрафиї. Потим предвидзени роботнї виробку моделох у 3Д формату и креативна вистава и роботня школярох ґимназиї зоз математики и физики котри буду правиц ориґами фиґури, як и вистава и предаванє сувенирох и колачох здруженя женох „Байка”. Будзе орґанизована и деґустация традицийних руских єдлох, представянє руского народного облєчива и друженє зоз руску народну музику.

Туристичне здруженє Руски Керестур поволує жительох нашого валалу, а и ширше, же би же випровадзели активносци под час тей манифестациї. Ноц музейох то европски проєкт котри ше будзе реализовац у вецей як 50 городох у Сербиї, а Керестур єден з нїх.

