Поволанка на Преславу преглашеня епархиї

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветочна Преслава преглашеня епархиї св. Миколая у Руским Керестуре будзе нєшка и ютре. Нєшка, 18. мая у Новим Садзе, а предлужує ше ютре 19. мая у Руским Керестуре.

У конкатедралней церкви св. Петра и Павла у Новим Садзе, нєшка на 18 годзин будзе служена Вечурня. Буду ю служиц наш епарх владика Георгий з кардиналом префектом за Восточни церкви и численима владиками госцами. По Вечурнї у церкви будзе и пригодна академия на хторей будзе пречитани историйни прегляд нашей церковней орґанизациї на тих просторох цо пририхтал др Янко Рамач. У уметнїцкей часци наступи домашнї Хор Гармония и Катедрални Хор з Ужгороду. Поволани щицки вирни.

Ютре, 19. Мая у Руским Керестуре у Катедрали св. Оца Миколая означованє почнє на 10 годзин з Архиєрейску Литургию хтору попри спомнутих кардиналох и владикох буду служиц и велї священїки, а попри Керестурцох поволани и вирни зоз шицких наших парохийох. Буду шпивац Хор з Ужґороду и домашнї Катедрални хор св. Оца Миколая.

По Служби за шицких госцох будзе полудзенок.

