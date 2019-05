Отримана општинска Смотра музично фолклорней творчосци за одроснутих

ШИД – У Културно образовним центру, штварток 16. мая отримана општинска Смотра музично фолклорней творчосци за одроснутох у рамикох 41. Фестивалу фолклорней традициї Войводини.

На смотри участвовали КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу словацке СКУД „Єднота” зоз Шиду и горватске КУД „ Шид“.

КПД „Дюра Киш“ представяли Младша шпивацка ґрупа хтора одшпивала два шпиванки, а Старша шпивацка ґрупа вєдно з орхестру виведла обичай прадкох.

КПД „Иван Котляревски“ ше представело зоз двома шпиванками Женскей шпивацкей ґрупи.

Горватске Дружтво виведло обичай за косидбу, а словацке Дружтво тиж виведло народни обичаї и представело ше зоз шпиванками.

На Зонску смотру хтора ше отрима 1. юния у Печинцох ше пласовали КПД „ Дюра Киш“ зоз Шиду, КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу и Горватске КУД „Шид“,а словацке СКУД „Єднота“будзе представяц Женска шпивацка ґрупа алє нє и програма обичайох хтору виведло на општинскей смотри.

.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)