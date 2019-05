Хорски фестивал „Карпати” на нєдзелю у Вербаше

ВЕРБАС – Културно просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу на нєдзелю 19. мая, орґанизує традицийну манифестацию, смотру хорох котра того року будзе отримана по дзевяти раз.

На Фестивалу наступя Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Дома култури Руски Керестур, Хор „Гармония” з Нового Саду, и два госцуюци хори – Хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” и хор зоз Ужгороду зоз України.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Фестивал хорох почнє на 17 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)