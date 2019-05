Вишло майске число „Заградки”

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишло майске число нашого дзецинского часопису „Заградка”, а у нєй призначени вецей подїї. Медзи иншим и як означени дзень школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Отримани роботнї, спортски активносци, квиз и културно-уметнїцка програма, о чим шведоча и фотоґрафиї на насловним боку майского числа часописа „Заградка”, а вецей о тей подїї дознаце у рубрики „Висти зоз школох” на 18. боку. Тота рубрика приноши и висти о успихох рецитаторох на Покраїнскей смотри и пласману на Републичне змаганє, як и о креативних роботньох вербаских и новосадских школярох пред Вельку ноцу. О „Бамби фесту” у Руским Керестуре и о вельконоцним концерту у Дюрдьове можеце пречитац на 2. боку.

За любительох литератури за дзеци ту стихи руских писательох Меланиї Павлович и Миколи Скубана, и приповедка Ксениї Варґа, а у „Малей заградки” кратки писньочки за наймладших Ирини Гарди Ковачевич, Михайла Ковача и Силвестера Д. Макая и вельо илустрациї за вифарбйованє. У литературней часци и драгопис зоз Малезиї Андрея Чипкара и вибор поезиї Добрици Ерича, и ище даскельо кратки приповедки сербских писательох.

О славней годзини у Кремлю и о барбики хтора уж ма шейдзешат роки, можеце пречитац на 23. боку, а школярским литературним и подобовим роботом пошвецени аж шейсц боку „Заградки”.

