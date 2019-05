Нєшка зашеда Шветова рада

СТАРА ЛЮБОВНЯ/СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА – Нєшка у Старей Любовнї у Словацкей Републики будзе отримане зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох (РРЛ).

На дньовим шоре пред Шветову раду на тот завод єст 11 точки, а медзи нїма и реаґованє Шветовей ради на проблем нєришеного статусу рускей националней меншини у України, при Верховней ради України, Влади України и при нововибраному предсидательови України.

Плановане розправяц и о пририхтованю 15. Шветового конґресу РРЛ, та и предкладанє Санї Тиркайло зоз Шиду за награду Лауреата Василя Турока-Гетеша за 2019. рок.

Як значна точка дньового шора за Руснацох зоз Сербиї будзе презентация проєкту ЕУ „Руска драга по европским културним просторе” котри би требали презентовац предсидатель УО Заводу за културу войовдянских Руснацох Миломир Шайтош и члени делеґациї – предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, координатор проєкту др Йоаким Стрибер и предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа.

