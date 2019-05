Отримана конститутиван схадзка Роботного цела за спорт

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту штварток, 16. мая, отримана конститутивна схадзка Роботного цела за спорт НС.

Национални совит до Роботного цела за спорт меновал предсидателя Ивана Палуґу з Вербасу, а за членох Янка Хому з Руского Керестура, Звонка Салаґа з Дюрдьова, Владислава Папуґу зоз Бачинцох и Владимира Ивана з Нового Саду.

На схадзки, попри приприлапйованя Дїловнїка о роботи Роботного цела за спорт, одредзени и заменїк предсидателя Роботного цела – Звонко Салаґ з Дюрдьова, як и записнїчар – Владислав Папуґа з Бачинцох.

На схадзки потим було слова и о прешлих и наиходзацих активносцох Роботного цела, а розпатрени и проблем акциї збераня пенєжу за виробок бронзовей бисти Йоакима Яшу Бакова котру орґанизую КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков”.

