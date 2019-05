Министер Недимович нащивел ґаздовство Салонски

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 17. мая министера польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Вук Радоєвич нащивели польопривредне ґаздовство Салонскових у Ґосподїнцох.

Представительох державней и покраїнскей власци дочели представителє локалней самоуправи, предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, а домашнї бул Ґоран Салонски ношитель польопривредного ґаздовства котре єдно з найвекших продуковательох желєняви у Општини Жабель, преважно мархви.

Министер Недимович з тей нагоди визначел же наша держава постала вивожач мархви, цо нє бул случай пред пейцома або шейсцома роками, а шицко дзекуюци сучаней опреми. Власнїкови Салонсковому винчовал на успиху у велькей продукциї мархви, алє му поручел и же ше наздаава же од першого юния тото ґаздовство почнє анґажовац сезонских роботнїкох по новим Закону.

По обиходзеню ґаздовства Салонски дзе ше чисци и одклада желєнява, министер Надимович и секретар Радоєвич одвитовали на питаня польопривреднїкох и статкарох о условийох у роботи, нєясносцох коло законох, як и помоци держави.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)