„Искра“ обезпечела бависко у баражу

КОЦУР – У рамикох 27. кола Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра“ зоз Коцура вчера у Гайдукове победзела домашню екипу „Виноґрадар“ зоз резултатом 2:1, а зоз тоту побиду и теорийно обезпечела бависко у баражу за уход до Войводянскей лиґи. Обидва ґоли за „Искру“ дал Радован Ґаґович.

„Искра“ на добрей драги же би сезону закончела на другим месце на таблїчки понеже трецопласовани „Пролетер“ зоз Равного Села свойо змаганє страцел та Искра три кола пред концом першенства ма 4 боди вецей од „Пролетера“.

У шлїдуюцим колу „Искра“ на домашнїм терену дочека екипу „Дюрдїн“ зоз истоменого места.

