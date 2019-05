Преслава преглашеня епархиї у Новим Садзе

НОВИ САД – Шветочна преслава преглашеня Епархиї св. Миколая почала у Новим Садзе у полней конкатедралней Церкви св. апостолох Петра и Павлa 18. мая, зоз вечурню на хторей бул кардинал префект Конґреґациї за Восточни Церкви Леонарно Сандри, наш епарх кир Георгий Джуджар, числени владикове з рижних жемох и местох, священїки, монахи, монахинї, представнїки державох и институцийох, и вирни.

Вечурню служел о. Владислав Рац, а дзияковал о. Дарко Рац зоз ґрупу паноцох. Шпивали – ужгородски Катедрални хор блаженого Теодора Ромжи з дириґентом о. Святославом Задорожним, новосадски Хор „Гармония” з дириґентку Сузану Ґрос Маркович, „Аве Мария” Ана Римар Симунович, корепетитор Йожеф Ритер, и хлопска ґрупа з дириґентом Михайлом Колєсаром.

На шветочней академиї парох новосадски о. Юлиян Рац привитал кардинала Сандрия и велїх госцох зоз Сербиї, Румуниї, Греческей, Нємецкей, Словацкей, Канади, Горватскей, Мадярскей, Билорусиї, України, Италиї, як и амбасадора України у Сербиї Олександра Александровича и Ґаврила Ґрбана з Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Сербиї.

Наш владика кир Георгий, як гварел, з полним шерцом, привитал госцох и домашнїх.

– Установенє Еперхиї дава нови живот, вона дар за очуванє вири и традициї, живе мистичне тїло Христово, дїствує сам Христос на спашенє каждого. Модлїме и Мацер Божу и святого Миколая за заступнїцтво. За остатнї 15 роки у нашим Еґзархату реализовани вельо проєкти – гварел епарх Джуджар и подзековал проф. др Янкови Рамачови и Михалови Рамачови за преклад цалого Святого писма, на цо зме чекали 250 роки.

З тей нагоди, кардинал Леонардо Сандри святочно уручел одликованє св. папи Силвестра братом Янкови и Михалови Рамачовим.

Потим др Янко Рамач дал историйни прегляд нашей Церковней орґанизациї на тих просторох и заключел же зме зачували нашу традицию, а Апостолски еґзархат за грекокатолїкох успишно сполнєл мисию розвою духовного живота, же би 2019. року бул подзвигнути на уровень Епархиї Св. Миколая.

На концу, кардинал Сандри визначел же и папа Франциско дзелї тоту радосц заслуженого живота Епархиї.

– Радуєме ше, бо по 2019. рок прейдзена велька драга, алє знаме же конєчни циль ище нє сполнєти, бо ше треба трудзиц жиц у любови и вири – гварел кардинал Леонардо Сандри.

