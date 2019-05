З Архиєрейску Службу Божу и интронизациї епарха кир Георгия почал живот новей епархиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Урядови живот новопреглашеней епархиї св. Миколая почал вчера на 10 годзин у катедрали св. оца Миколая зоз Архиєрейску Литургию и интронизацию першого епарха кир Георгия Джуджара.

Лутурґию з владиком Георгийом и нунцийом Лучияном Суриянойом предводзел кардинал префект Конґреґациї за восточни церкви зоз Риму Леонардо Сандри, цо перша нащива такого госца у историї. Сослужели коло 20 владикове и вецей як 50 священїкове нашого и латинского обряду, домашнї и госци зоз вецей державох.

На початку найвисших владикох з квецом привитали дзеци и млади – Дане Макаї зоз Руского Керестура, Ирена Хеґедиш зоз Кули и Антония Рац зоз Бачинцох, а потим шицких присутних привитал домашнї парох о. Михайло Малацко. Попри церковних велькодостойнїкох, вельочислених монахох и монахиньох рижних чинох з обидвох обрядох, привитал и представительох власци, републичней, општинскей и месней, представительох явного и културного живота и вирних зоз шицких наших парохийох як и домашнїх.

Потим були пречитани папи Франциска обявени 6. децембра 2018. року, о преглашенбю нашей новей епархиї и першого єй епарха Георгия. Кардинал Санди потим шветочно окончел чин його интронизациї, кед го поставел на його владически трон у керестурскей катедрали.

Перши чин нового епарха бул же наградзел седем своїх священїкох як протоєрейох ставрофорох, а тоту чесц зоз златним крижом достали о. Яков Кулич, о. Михайло Режак, о. Михаил Холошняй, о. Алексий Гудак, о. Владимир Еделински Миколка и о. Владимир Медєши.

На Лутурґиї дияконовали о. Ливийо Марян зоз крижевского владичества и парох з Бачинцох о. Дарко Рац, хтори читал и Євангелию, а апостол читал домашнї дзияк Янко Виславски. Шпиванє предводзели два хори – госцуюци Катедрални хор „Теодора Ромжи” з Ужгороду з дириґентом о. Святославом Задорожним и домашнї Катедрални хор св. оца Миколая з дириґентку Лидию Пашо.

У казанї слова поздравох од папи Франциска пренєсол кардинал Сандри хтори висловел вельке задовольство же бул учашнїк тей историйней подїї за нашу Церкву.

Вирних у порти споведал о. Иґор Вовк, дзе од велького шору коло катедрали Лутурґию прейґ видео биму провадзело вельке число вирних, так як у самей катедрали.

На концу Служби млади Кристина Шепински и Андрей Орос привитали госцох на вецей язикох, а домашнї епарх Георгий висловел свойо подзековни слова з нагоди тей велькей подїї, вичерал дарунки з кардиналами хтори шицким на самим концу подзелєл благослов папи Франциска.

По Служби Божей за шицких госцох домашнї пририхтали полудзенок и окрипенє, а з тей нагоди у крипти мож було нащивиц и виставу портретох керестурских священїкох.

