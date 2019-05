Польопривредни саям нащивели 140 000 особи

НОВИ САД – Капури Медзинародного польопривредного сайму у Новим Садзе заварти пияток вечар на 19 годзин. За седем днї, од 11. по 17. май, тоту манифестацию нащивели коло 140 000 особи, а найлєпши резултат посцигнути у предаваню маханиїзациї, у вредносци 20 милиони еври.

Сумируюци резултати тогорочного Медзинародного польопривредного сайма у Новим Садзе, ґенерални директор Слободан Цветкович гварел же тоту манифестацию за седем днї нащивели 140 000 особи и же то нащива на прешлорочним уровню, як и же диждж хтори падал того тижня, нє бул причина же би нащивителє одустали од приходу на найвекшу аґрарну манифестацию у реґиону.

Цветкович гварел же ше на сайме представели 1 518 викладаче зоз 60 жемох цалого швета и же витворени 300 дїловни схадзки, а найвекши резултат посцигнути у предаваню польопривредней механїзациї, у вредносци 20 милиони еври.

На 86. Медзинародним польопривредним сайме, найзначєйшей аґро-бизнис подїї у тей часци Европи, представел ше и город Беоґрад. Їх штанд нащивела делеґация зоз престолнїци на чолє зоз заменїком городоначалнїка Ґораном Весичом.

Остатнього дня Медзинародного польопривредного сайма у дарунок-бависку додзелєни два трактори и шеячка.

Добитнїк трактора Беларус 82.1, хтори подаровала „Аґропанонка”, Пал Чипак зоз Яши Томича. Ключи му придал Александар Швоня, директор предаваня тей компаниї, хторей то 23. трактор котри подаровали у дарунок-бависку.

Ключи трактора „John deere 5045 2wd” Слободанови Крстичови подаровал Дьордє Мишкович, вивершни директор компаниї КИТЕ д.o.o. хтора го подаровала.

Пнеуматичну шеячку ÖZDÖKEN VPHE-D4, дарунок фирми „VGP ozdoken”, Jaнови Злохови з Ковачици уручел представнїк VGP Ґоран Василєвич.

Остатнього дня на Новосадским сайме уручени и погар за схопносц указану на Аґрополиґону, хтори освоєл Хари Хорват зоз Чантавиру, так же полиґон прешол за 1 минут и 46 секунди.

