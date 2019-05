На Републичней смотри були и два рецитаторки по руски

ВАЛЄВО – На 51, Смотри рецитаторох Сербиї „Поето народу мойого” участвовали два рецитаторки зоз Руского Керестура, алє анї єдней ше нє удало пласовац до финалного змаганя у своїх катеґорийох, цо нє зменшує їх успих.

Пияток, 17. мая наступела Минеа Югас у катеґориї штреднього возросту, а Ема Живкович у младшим возросту 18. мая, кед наступели и рецитаторе старшого возросту у котрим нє було представнїкох по руски.

На отвераню Смотри участвовал и прешлорочни побиднїк смотри Мирослав Малацко з Руского Керестура котри рецитовал писню „Псалм смутней нєвести” котру написал Хорхе Рохас.

