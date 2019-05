ОФК „Бикич” дожил пораженє од ФК „Зеки Булюбаши”

ШИД – У 25. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ОФК „Бикич” дома дожил пораженє од ФК „Зеки Булюбаши” з Равня зоз 1:0.

ФК „Гайдук” з Вишнїчева дома победзел ФК „Слоґу” з Воґню з 1:0, а ФК „Обилич 1993” у Куковцох победзел ФК „Младосц” з Будяновцох з 4:1.

На таблїчкии ФК „Гайдук” други зоз 50 бодами, ФК „Обилич 1993” штварти зоз 47, а ОФК „Бикич” седми зоз 41 бодом.

У 26. колє дерби ше будзе бавиц у Печинцох дзе водзаци „Донї Срем 2015” дочекує „Гайдук” з Вишнїчева, „Ґраничар” з Обрежу дочекує ОФК „Бикич”, а у Сримскей Митровици буду бавиц „Митрос” и „Обилич 1993”.

