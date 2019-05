Єднота декласовала Єдинство з Моровичу

ШИД – У 19. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ФК „Єднота” зоз Шиду дома победзела ФК „Єдинство” з Моровичу зоз 9:0.

„Сримец” з Беркасова победзел на госцованю у Батровцох „Омладинєц” зоз 4:1, а змаганє ОФК „Бачинци” – ОФК „Бинґула” прерване у 62. минути кед резултат бул 1:1.

На таблїчки „Сримец” перши зоз 52 бодами, „Єднота” друга зоз 43, а ОФК „Бачинци” осми зоз 20 бодами.

У 20. колє буду бавиц „Напредак” процив „Єдноти”, „Сримец” дочекує „Борец”, а „Ґраничар” у Ямени дочека ОФК „Бачинци”.

