ДЮРДЬОВ – У 25. колу ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова внєдзелю 20. мая угосцела першопласовани тим ФК „Младосц” Нови Сад.

ФК „Бачка 1923” (Дюрдьов) – ФК „Младосц” (Нови Сад) 0:4 (0:2). Бачка после того змаганя на таблїчки Подручней лиґи пада место нїжей, на 9. з 29 бодами.

У шлїдуюцим колу, на стреду 22. мая Бачка будзе бавиц у Сримскей Каменїци зоз осмопласованим ФК „Фрушкоґорац”, а змаганє почнє на 17 годзин.

