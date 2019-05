РУСКИ КЕРЕСТУР – У 28. колє Подучней фодбалскей лиґи Зомбор, ФК Русин бавел у Кулпину процив домашнєй екипи. ФК „Кулпин” – ФК „Русин” 4:1 (1:0). Ґол за Русин посцигнул Будински.

У идуцим колє на нєдзелю на домашнїм терену Русин дочека екипу ФК „Войводина” зоз Товаришева котра на таблїчки лєм єдну позицию нїжей. Русин ище вше на пиятим месце у лиґи.

