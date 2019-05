Турнир позберал коло 100 младих фодбалерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским Ярашу, всоботу 18. мая отримани други по шоре Мемориялни турнир у фодбалу за дзеци ,,Владимир Малацко-Учо” хтори орґанизовали члени ФК ,,Русин”.

Змаганя були орґанизовани у двох катеґорийох – за старших пионирох родзених 2007. року у хторей участвовали 5 екипи и младших пионирох родзених 2008. року, дзе ше змагали 4 екипи. Екипи були зоз Нового Саду, Пиньвиц, Савиного Села, два зоз Оджаку и три домашнї екипи.

У ґрупи старших пионирох, перше место завжала ,,Славия” зоз Пиньвиц, друге ,,Петрика” зоз Нового Саду, треци бул ,,Русин 1”, штварте место припадло клубу ,,Текстилац” зоз Оджаку, а пияте место завжал ,,Русин 2”

У ґрупи младших пионирох, перше место припадло клубу ,,Лидер” зоз Оджаку, друге место ,,Славиї” зоз Пиньвиц, треца ,,Будучносц” зоз Савиного Села, а на штвартим месце нашол ше клуб ,,Русин”.

Зоз катеґориї старших бавячох, народзених 2007. року, за найлєпшого бавяча преглашени Дамир Ґуба (,,Петрика”), найлєпши ґолман бул Александар Драґутинович (,,Русин 1”), а найлєпши стрилєц Лука Парошки (,,Славия”).

Зоз катеґориї младших бавячох, народзених 2008, за найлєпшого бавяча на турниру преглашени Адриян Милец (,,Славия”), найлєпши ґолман бул Страхиня Коматина (,,Будучносц”), а найлєпши стрилєц Филип Баґи (,,Лидер”).

По словох предсидателя ФК ,,Русин” Тихомира Медича, за турнир видвоєне коло 100.000 динари, а орґанизаторе ше наздаваю же постанє и традицийни, з оглядом же є по квалитету екипох и самей орґанизациї на висшим уровню як влонї.

