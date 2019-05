ДЮРДЬОВ – Нєшка, вовторок, 21. мая у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици будзе святочносц з нагоди преглашеня нашого еґзархата до Епархиї св. оца Миколая у Руским Керестуре.

Святочносц будзе преславена зоз Вечуню на 19 годзин и по нєй з Духовним концертом на котрим буду учествовац Хор „Розанов”, Хор „Мале Славословє” и Хор „Василис”. На нїм будзе пречитани реферат историйного цеку злучованя наших церковних структурох за грекокатолїкох на тих просторох.

