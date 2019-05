На соботу промоция кнїжки Славка Романа Ронду „Одняти од псох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 25. мая з початком на 21 г. у Младежским доме будзе отримана промоция кїжки Славка Романа Ронду „Одняти од псох”.

Плановане же би на промоциї наступела шпивацка ґрупи „Ария”, комичаре „Ступиденти”, а Мирослав Малацко з тей нагоди пречита даскельо авторово твори.

Уход на промоцию безплатни, а после 23 г. будзе журка на котрей будзе преважно музика 90-тих рокох.

Под час промоциї на штанду НВУ „Руске слово” присутни буду мац нагоду купиц Рондову кнїжку по вигодней цени од 210 динари, познєйше порядна цена кнїжки будзе виношиц 300 динари.

